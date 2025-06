Alle lernten davon: Lehrer gestalteten KI-Schultag

Ein Vormittag lang künstliche Intelligenz in vielerlei Erscheinungsformen – für Schüler und Lehrer gleichermaßen: Für seine Idee wollte Johann Keintzel, Direktor der Mittelschule in Asparn an der Zaya, aber nicht auf „fremde Intelligenz“ zurückgreifen. Also wurden drei Lehrer zu „KI-Lehrern“ – so profitierten auch sie durch „nicht-künstliche“ Weiterbildung . . .