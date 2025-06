Motorradfahrer von Autos erfasst und verletzt

Zum ersten Unfall kam es am Donnerstagvormittag in Innsbruck. Dort fuhr ein 56-jähriger Autolenker gegen 10.45 Uhr auf der Kranebitter Allee in eine Ausweiche, um zu telefonieren. Anschließend wollte er wieder aus der Ausweiche auf die Straße auffahren, doch genau in dem Moment fuhr die 44-jährige Bikerin an ihm vorbei. Es kam zur Kollision, wobei die Einheimische auf die Straße und über einen Abhang geschleudert wurde.