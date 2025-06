Dieser Pendlerverein gibt den ÖBB stetig Volldampf

Oft sind es nur „Kleinigkeiten“, die bei Bahnfahrern Kopfschütteln hervorrufen: „Als in einem Warteraum plötzlich die Heizkörper abmontiert waren, urgierte ich“, sagt Karl Mechtler, der an der Spitze der „Pendlerinitiative Ladendorf“ steht und seit knapp 45 Jahren die Strecke zwischen Laa an der Thaya und Wien benützt. „Der nachvollziehbare Grund war, dass man gerade auf eine via PV-Anlage gespeiste Version wechselte – ein guter Zug . . . “