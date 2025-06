Das Wochenende bringt Sonne und heiße Temperaturen

Am heutigen Freitag dominiert die Sonne in der Steiermark. „Die Temperaturen erreichen im ganzen Bundesland 25 bis 29 Grad“, sagt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. Gleich sonnig geht es auch morgen weiter. Am Nachmittag können sich zwar rund um die Niederen Tauern in der Obersteiermark ein paar Quellwolken bilden, bei 26 bis 30 Grad bleibt es aber trocken.