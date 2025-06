Souveräner ÖFB-Sieg ++ Geschenk für Ancelotti

Das ÖFB-Team erledigt in San Marino die Pflichtaufgabe, Carlo Ancelotti wird zu seinem 66. Geburstag beschenkt und Gyuri Garics zu Gast im Podcast „Legionär on air“ – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 11. Juni.