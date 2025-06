Historische Bahn: Gisela, wo fährst du hin?

Die Giselabahn steht ein wenig im Schatten der spektakulären Gebirgsstrecken. Zu Unrecht, wie Kenner und Liebhaber dieser 1875 in Betrieb genommenen Linie, die von Salzburg über Bischofshofen, Zell am See, Hochfilzen, St. Johann durch das Brixental bis Wörgl führt, betonen. Mehr als 100 Jahre lang war die Bahnlinie das Rückgrat der einzigen österreichischen Ost-West-Verbindung. Heute fahren Eilige übers Deutsche Eck. Aber wer die Giselabahn nimmt, wird mit tollen Ausblicken auf eine der schönsten Gegenden Österreichs belohnt.