Graz unter Schock: Amoklauf an Schule

Graz steht unter Schock: An einer Schule im Bezirk Lend ist es kurz vor 10 Uhr am Dienstagvormittag zu einem Amoklauf gekommen. UND: 80.000 Feierwütige, Alkohol-Exzesse und Diebstähle: Lignano wurde zu Pfingsten wieder zur Partykulisse – mit allen Begleiterscheinungen. Wie die Situation wirklich vor Ort war? Unser Kollege war dort! Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Sasa Schwarzjirg.