Campingplatz-Skandal und Grassers Haft à la carte

Der antisemitische Campingplatz-Skandal in Tirol sorgt über die Grenzen Österreichs hinweg für Schlagzeilen und hat mittlerweile sogar politische Dimensionen erreicht. Was die Betroffenen darüber denken, krone.tv hat sie zum Interview getroffen. Und: Häftling Karl-Heinz Grasser nutzte seinen Freigang am Wochenende für ein Mittagessen mit Ehefrau Fiona – und zwar stilvoll in der Seebar Linde am Wörthersee. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.