Wahlkampfkosten werden auf 400.000 Euro begrenzt

Die Wege im Staate Österreich sind manchmal kompliziert. So wünscht sich die Grazer Stadtpolitik seit Jahren eine Beschränkung der Wahlkampfkosten und eine Überprüfung der Obergrenze durch den Stadtrechnungshof – gesetzlich in die Wege leiten muss das wiederum das Land Steiermark. Und von dort kommt am Dienstag grünes Licht durch die Regierungspartner ÖVP und FPÖ, bereits am Mittwoch wird die Gesetzesnovelle im Landtags-Unterausschuss behandelt.