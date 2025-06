Biker (64) nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Warum der deutsche Pkw-Lenker (33) am Montag gegen 12.30 Uhr auf der Thierseelandesstraße in Kufstein die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch vollkommen unklar. Fakt ist, er geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo sich gerade ein Motorradfahrer (64) befand. Dieser wurde durch den Pkw voll erwischt und auf die Fahrbahn geschleudert.