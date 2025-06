Unfälle auf Tirols Straßen sorgten für Staus

Gleich zwei schwere Kollisionen hielten die Einsatzkräfte am Pfingstwochenende in Tirol auf Trab. Bereits am Samstag touchierte ein Pkw-Lenker auf der Inntalautobahn einen zweiten Pkw. Am Montag krachten in St. Johann in Tirol zwei Pkw zusammen. In beiden Fällen gab es Stau.