Alkolenker landet bei Flucht vor Polizei in Bach

Lenker verlor Kontrolle und flog in Bach

Er kam auf das Straßenbankett, touchierte drei Leitpflöcke und ein Verkehrszeichen und stürzte in einer Linkskurve in den Hochwasser geführten Villgratenbach. Damit jedoch noch nicht genug: „Vor dem Eintreffen der Polizei konnte sich der Lenker selbst aus dem Fahrzeug befreien und entfernte sich von der Unfallstelle“, schildert die Polizei. Die Beamten setzten umgehend die Rettungskette in Gang.