Neue Innsbruck-Wahl: Rot oder Gelb in Innenstadt?

Ab einem gewissen Warenwert – in der Regel waren es bislang rund 50 Euro – erhalten Kunden in den Innsbrucker Innenstadt-Geschäften die gelbe Innenstadtkarte. Mit dieser können sie eine halbe Stunde in einer der 14 Garagen im Zentrum Innsbrucks gratis parken bzw. ihre Gratis-Parkzeit um eine halbe Stunde verlängern. Bis August gilt die Karte auch als Öffi-Ticket, dieses musste bislang eher kompliziert in einem IVB-Kundencenter in einen Fahrschein umgetauscht werden. Dieser Schritt entfällt jetzt, denn ab sofort gibt es auch eine Rote Karte bei den 300 Partnerbetrieben in der Innenstadt.