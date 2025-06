Junge Künstler brillieren auf der Theaterbühne

„Theater behandelt Themen, welche wichtig für unser Leben sind: Demokratie, Fremdenhass oder wie wir miteinander umgehen. Die Jugendlichen machen sich dazu Gedanken. Wir brauchen kritische junge Menschen in unserer Zukunft“, eröffnet Organisator Günther Hollauf das neunte Kärntner Jugendtheaterfestival in Spittal an der Drau.