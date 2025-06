„Nicht alles glauben – es wird dick aufgetragen“

Der Juni bringt Bewegung – im Inneren wie im Außen. Während uns diese Woche harmonische Merkur-Einflüsse beim Vernetzen und Kommunizieren unterstützen, heißt es nächste Woche: Vorsicht, Zündstoff! Ein spannungsreicher Mars-Uranus-Aspekt kann für impulsive Entscheidungen sorgen. Zudem wird von Montag bis Mittwoch mächtig aufgetragen: Aussagen und Versprechen könnten übertrieben sein, Menschen stellen sich besonders gut dar oder überhöhen ihre Leistungen – hier ist gesunder Abstand gefragt, um zwischen Echtheit und Fassade unterscheiden zu können, rät Astrologin Astrid Hogl-Kräuter. Gleichzeitig kündigt sich mit Jupiters Wechsel ins Zeichen Krebs ein Wandel an: Gemeinschaft, Heilung und emotionaler Zusammenhalt rücken in den Fokus. Auch in der Liebe liegen zwischen Leichtigkeit und Eifersucht nur wenige Tage. Was das kosmische Geschehen sonst noch für uns bereithält, sehen Sie im Video oben!