Nach Tod von Steirer: Pfleger räumte Haus aus

Bereits am Donnerstag schlug eine 69-jährige Steirerin Alarm. Sie gab an, dass in ihrem Haus in Spital am Semmering Schmuck gestohlen wurde. Da ihr Mann, der am Vortag verstorben war, pflegebedürftig war, lebte auch ein 44-jähriger Pfleger beim Paar im Haus. Die Polizei durchsuchte auch die vom Rumänen bewohnten Räumlichkeiten, konnte dabei aber zunächst keine Auffälligkeiten feststellen.