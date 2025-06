Bei Renovierung vom Balkon in den Tod gestürzt

Erinnerungen an Fall in Kirchberg

Erst Anfang Mai hatte ein ähnlicher Fall in Kirchberg an der Raab für große Betroffenheit gesorgt: Ein 33-jähriger Familienvater war bei Arbeiten an seinem Elternhaus ebenfalls vom Balkon in den Tod gestürzt. Er hinterließ zwei kleine Kinder, die Hochzeit mit seiner Verlobten war noch für dieses Jahr geplant ...