Wenn ein Kilt auf treue Kameradschaft trifft

Wenn ein Engländer mit schottischen Wurzeln zur Truppe kommt, darf eines nicht fehlen: der Kilt. Echt, kariert, traditionsschwer. Ich trug den Tartan des legendären Black Watch-Regiments – mein Großvater diente damit einst im kolonialen Indien! Und so marschierte ich übers Gelände, inmitten junger Männer, die gerade bei der Musterung waren, während der charakterstarke und Feld erfahrene Militärkommandant des Landes, in der St. Pöltener Hesser-Kaserne mir einen interessanten Einblick in seinen Führungsstil gewährte.