Serie von Paragleitunfällen mit Schwerverletzten

In Neustift im Stubaital geriet ein Einheimischer (61) unmittelbar nach dem Start in einen Spiralflug – er verlor die Kontrolle und konnte nicht mehr aussteuern. „Folglich schlug er wuchtig am Boden auf und blieb bewusstlos liegen“, so die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.