ÖFB-Kader ohne Alaba ++ Ofner und Misolic in Paris

Ralf Rangnick gibt den Kader für die ersten WM-Qualifikationsspiele bekannt, Sebastian Ofner und Filip Misolic stehen in der ersten Runde der French Open im Einsatz und Sofia Polcanova holt WM-Silber im Tischtennis-Doppel – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 26. Mai.