Einsamer Wolf erobert Reviere im Osten des Landes

Förster sorgen sich, denn Tisch für Wölfe ist hier reich gedeckt

Vor allem in den wildreichen, an das Esterhazy-Revier angrenzenden, Revieren bei Mannersdorf am Leithagebirge beginnt man, hellhörig zu werden. Die dichten Wälder, sanften Hügelzüge und von Landwirten offen gehaltenen Flächen bieten nicht nur Lebensraum, sondern – aus Sicht des Wolfs – auch ein reichhaltiges Buffet. Und das bereitet den Hegegemeinschaften Sorgen. „Die Muffelbestände sind in einigen Revieren des Bezirks ein echtes Juwel, hart erarbeitet und sorgfältig gehegt. Wenn der Wolf hier Ernst macht, kann das schnell ins Ungleichgewicht kippen“, warnt eine erfahrene Waidmannslegende aus dem Raum Bruck an der Leitha. Wie berichtet, sind die einst stattlichen Muffelbestände am Truppenübungsplatz Allentsteig im Waldviertel durch das Raubtier so gut wie ausgelöscht worden!