Großheuriger ist für ihn ein echter Jungbrunnen

Was Mensch und Wein vereint

Alfred Dopler könnte noch viel aus der Geschichte des Großheurigen erzählen. Das wird er ab 6. Juni vor Ort tun – wenn er hinter der Schank aushilft. Das macht er, wenn personell Not am Manne ist. Ansonsten hat er „Repräsentationsaufgaben“ übernommen, schlendert durch die Bankreihen und begrüßt Stammgäste. So ist der Großheurige der Jungbrunnen des 84-Jährigen. Und prägt seine Lebensphilosophie: „Mit dem Menschen ist es wie mit dem Wein – er reift mit dem Alter.“