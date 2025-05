Kindererziehung und Pensionszeiten

Die Kindererziehungszeiten werden dem Elternteil angerechnet, der sich tatsächlich überwiegend um die Betreuung des Kindes gekümmert hat. Dies wird bei jenem Elternteil vermutet, der in diesem Zeitraum Kinderbetreuungsgeld bezogen hat oder in diesem Zeitraum nicht der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung unterlag.