Schauspielerin will toten Sohn kryokonservieren

Atreyu, so berichtet die trauernde Mutter, habe sich das Leben genommen – nach monatelangem Mobbing an einer Schule im australischen Bundesstaat New South Wales. Auf Instagram machte Clare McCann die tragischen Umstände öffentlich: „Er war mein hellstes Licht – liebevoll, kreativ und zutiefst geliebt. Unser Schmerz ist grenzenlos.“