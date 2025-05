Bundesliga-Dreikampf ++ Ofner in Genf weiter

In der heimischen Fußball-Bundesliga gibt es im Saison-Finish einen Dreikampf, Österreichs Eishockey-Nationalteam will bei der WM ins Viertelfinale und Max Verstappen triumphiert in Imola – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 19. Mai.