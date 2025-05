Nach Trennung stand Ex ständig auf ihrem Balkon

Im Zweifel doch keine beharrliche Verfolgung

Moser sah schließlich „im Zweifel“ keine unzumutbare Einschränkung der Lebensführung der Frau und fällte einen Freispruch. „Irgendetwas wird aber sicher gewesen sein“, schob sie nach. Was genau und in welcher Heftigkeit und Frequenz, lasse sich allerdings nicht vom Gericht feststellen, zumal sich das mutmaßliche Opfer bei der Verhandlung auch in Widersprüche verstrickt und manches relativiert habe. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig.