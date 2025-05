Máximas Ariane & Letizias Sofía feiern Abschluss!

Riesenjubel in den Königshäusern! Königin Máximas Nesthäkchen Prinzessin Ariane der Niederlande (18) hat in Italien ihren Schulabschluss gemacht. Und auch Königin Letizias jüngste Tochter, Prinzessin Sofía von Spanien (18), hat ihr „International Baccalaureate“ in der Tasche!