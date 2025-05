Mopedlenkerin (16) kracht gegen Windschutzscheibe

Schrecklicher Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in Lienz in Osttirol: Im Bereich einer Kreuzung kollidierte eine Mopedlenkerin (16) mit dem Pkw eines 67-Jährigen. Die Jugendliche wurde zunächst gegen die Windschutzscheibe des Autos und dann auf die Fahrbahn geschleudert.