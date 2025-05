Gestern waren sie Bullen – heute sind sie Meister!

Der FC Red Bull Salzburg ging in dieser Saison erneut leer aus bei der Titelvergabe. In der kommenden Saison wollen die Bullen angreifen und endlich wieder über die Meisterschaft jubeln. Zahlreichen ehemaligen Salzburg-Akteuren ist das auch in dieser Saison gelungen, einigen sogar in den besten Ligen der Welt.