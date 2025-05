Für Trainer Kühbauer würde der WAC Ablöse erhalten

Mit stolzen 60 Liga-Toren hat der WAC hinter Meister Sturm (66) die zweitmeisten Treffer aller Klubs erzielt, seine zweitbeste Marke in 13 Jahren Bundesliga verbucht (in der Saison 19/20 war man als Dritter und mit Schützenkönig Shon Weissmann und seinen 30 „Einschlägen“ auf 69 Volltreffer gekommen!). Aber es war dieses verflixte, nicht erzielte 61. Tor, das die „Wölfe“ nach dem 1:1 bei Sturm durch die Nacht begleitete – diese 61. Tor, das in diesem dramatischen Finish das Double bedeutet hätte. In den berechtigten Stolz über diese famose Saison mischte sich auch immer wieder die Trauer über die so haarscharf verpasste Top-Sensation.