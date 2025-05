14-jähriger E-Biker bei Kollision mit Pkw verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr. Der 46-jährige Autolenker war in Anger bei Weiz auf der Gemeindestraße Richtung Brand unterwegs und bemerkte den entgegenkommenden Radfahrer, der sein E-Bike allem Anschein nach nicht mehr unter Kontrolle hatte: Der 14-Jährige schlingerte nach Angaben des Pkw-Lenkers hin und her.