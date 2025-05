„Heimspiel“ für unser Eishockey-Team in Dänemark

In zehn Tagen zur Eis-Arena

„Unser Team hat die komplette Eisfläche in dieser Multifunktionshalle aufgebaut und wir sind unfassbar stolz, dass nun gerade hier Geschichte geschrieben wird“, so Geschäftsführer Michael Peter. Dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht auf herkömmlichem Boden stattfinden kann, liegt auf der Hand: Innerhalb von nur zehn Tagen wurde die Jyske Bank Boxen, eigentlich eine Mehrzweckhalle, in eine international taugliche Eishockey-Arena verwandelt – inklusive kraftabbauender, mobil eingeeister Bande, mit über 1000 kW Kälteleistung und einer exakt eingestellten Hallenklimatisierung.