Cowboy im Fahrradsattel durchquert die USA

Der Top-Biker startet beim legendären „Race across America“, wo es vom Wilden Westen zur Ostküste geht. Die größte Herausforderung sieht der mehrfache Österreich-Meister und WM-Sieger bei der 24-Stunden-Challenge in Borreogo Springs/USA einerseits sicherlich in der Distanz – aber: „Schwierig ist der Wechsel der verschiedenen Klimazonen“, erzählt er der „Krone“. Denn die Bandbreite reicht von Wüstendurchquerungen mit bis zu 47 Grad im Schatten bis zur Überquerung der Rocky Mountains auf knapp 3000 Metern Höhe.