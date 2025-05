NÖ: Graffiti versetzen Anrainer in große Angst

„Ist es jetzt auch in St. Pölten so weit, dass man sich selbst in biederen Wohnvierteln nicht mehr sicher fühlen kann?“, fragen sich Anrainer in der Josefstraße. Auslöser für ihr Unbehagen sind Sprayer, die in der Nacht im Bereich der Bertha-Suttner-Gasse ihr Unwesen getrieben haben. Dort wurden Schriftzüge wie „Hood“, „Ghetto“ oder das polizeifeindliche „ACAB“ hinterlassen.