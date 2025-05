Badespaß bei 16 Grad und Treibsand im Wasser

Aus städtischer Schwimmschule wurde Schwimmbad

1925 wurde die städtische Schwimmschule Landeck – wie es damals hieß – erbaut. Eine Holzkonstruktion, die neben dem Becken wenig Liegefläche bot. An ein Sprungbrett hatten die Erbauer gedacht. Wer ganz mutig war, kletterte auf die Holz-Kanzel in drei Metern Höhe und wagte den Sprung ins kühle Nass. Mit 16 Grad war dieses in der Tat erfrischend.