Dieb stahl im Tiroler Unterland 50 Zeitungskassen

Entdeckt wurde der Diebstahl am Samstag. Er dürfte jedoch bereits am Sonntag, 11. Mai, begangen worden sein. Tatorte waren Wörgl, Bad Häring, Kufstein, Schwoich und Erl. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wörgl erbeten unter 059133/7221.