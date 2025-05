Gemeinsam gegen den Krebs im Mostviertel

Austausch einmal in der Woche

Einmal in der Woche tauschen sich Onkologen, Chirurgen, Radiologen, Fachleute der Strahlentherapie und Pathologen aus den Spitälern Amstetten, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs und Melk aus und suchen gemeinsam Wege für die individuell zugeschnittene Behandlung verschiedener Tumorarten.