OEHV im Schlüsselspiel ++ WAC kämpft um Double

Österreichs Eishockey-Nationalteam will nach der Kanada-Niederlage gegen Frankreich bestehen, Paul Scharner traut Oliver Glasner den FA Cup Titel zu und Jannik Sinner fertigt Casper Ruud in Rom ab – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 16. Mai.

*#