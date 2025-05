Spiegelhalterung selbst gemacht: So funktioniert‘s

Spiegel sind nicht nur praktische Alltagshelfer, sie verleihen jedem Raum auch das gewisse Extra an Stil und Weite. Doch wie bringt man so ein Schmuckstück eigentlich sicher und richtig an die Wand? Genau das zeigt Irene Knoblechner – mit Tipps und Tricks, damit der Spiegel nicht nur gut aussieht, sondern auch perfekt hält.