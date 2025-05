Bettelverbot der Koalition zielt auf Graz ab

Wie die „Krone“ schon Donnerstagfrüh enthüllte, hakte die FPÖ-ÖVP-Koalition in der heutigen Regierungssitzung einen wichtigen Punkt im Arbeitsübereinkommen ab – das Verbot der organisierten Bettelei in der Steiermark. Ein Novum im Landessicherheitsgesetz: Die Gemeinden können künftig mittels eigener Verordnungen sektorale Verbotszonen auf stark frequentierten Plätzen einrichten, wie vor Schulen, an Bushaltestellen und bei Bahnhöfen.