Büchertausch-Zelle von Vandalen sinnlos zerstört

Mit äußerster Brutalität haben unbekannte Täter die Bücher-Telefonzelle am Bankmannring in Korneuburg zerstört. „Scheiben wurden eingeschlagen, Bücher lagen weit verstreut herum“, bestätigt man seitens der Polizei. Spuren sind gesichert worden, an der Ausforschung der Täter wird mit Hochdruck gearbeitet. Da der Standort direkt neben einem Schulzentrum und nahe der Evangelischen Kirche ist, wurde sie von der Pfarre bestens betreut.