Bombenalarm! Einsatz nach Drohung gegen Schule

Verstärkte Überwachungsmaßnahmen

Die Polizei verstärkte ihre Überwachungsmaßnahmen – diese werden heute, Donnerstag, fortgesetzt. Sowohl Beamte in Uniform als auch in Zivil stünden im Einsatz. Durch die von der Polizei getroffenen Durchsuchungs- und Vorsorgemaßnahmen sei von einer allgemeinen Sicherheitslage in dieser Schule auszugehen, wurde in der Früh betont.