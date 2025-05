Erste Hilfe für die Seele jetzt auch via WhatsApp

Wenn die Seele Hilfe braucht, gibt es immer jemanden, der zuhört. Dafür sorgt die österreichische Telefonseelsorge seit Jahrzehnten. Wie in jedem Bundesland gibt es auch in Innsbruck eine Anlaufstelle, in der, von der Diözese organisiert, Freiwillige ein offenes Ohr haben – rund um die Uhr, anonym und kostenlos.