Rücktritt gefordert und das „Du-Wort“ entzogen

Während in den meisten steirischen Gemeinden nach der Gemeinderatswahl Ruhe eingekehrt ist, geht es in der Bezirkshauptstadt Deutschlandsberg erst jetzt so richtig zur Sache. Nach dem kritischen Bundesrechnungshofbericht schießen sich alle Oppositionsparteien (ÖVP, Grüne, Liste Zukunft Deutschlandsberg) auf die seit jeher regierende SPÖ und Langzeitbürgermeister Josef Wallner ein. Sie fordern seinen Rücktritt – und auch jenen der anderen roten Stadtratsmitglieder. Auch eine Beschwerde bei der Gemeindeaufsicht wurde eingebracht.