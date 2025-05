Nuki-Türschlösser feiern zehnjähriges Jubiläum

„Das Smart Lock ist ein Gerät zum Nachrüsten, man setzt es auf seinen Türzylinder auf, es muss also mit der vorhandenen Tür harmonieren. Für uns war deshalb von Anfang an klar: Damit Nuki ein Erfolg wird, muss das Design stimmig sein“, erklärt Jürgen Pansy. Am 12. Mai 2015 präsentierte das Unternehmen sein erstes elektronisches Türschloss – die sogenannte „Magic Black Box“. Dabei handelte es sich um ein Objekt, das vor allem technikaffine Menschen ansprechen sollte. Zehn Jahre und fünf Generationen später hat Nuki gezeigt, dass smarte Zutrittslösungen inzwischen zu einer gängigen Lösung der Türverriegelung wurden: „Das schönste Zeichen für mich ist, dass mittlerweile bereits mehr als 800.000 Menschen Smart Locks im Nuki-Design verwenden“, so Pansy. „Mit jeder zusätzlichen Zielgruppe werden elektronische Türschlösser immer weiter zur Normalität“, hält Martin Pansy fest.