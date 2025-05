„Reiner Wein“ bei Budgetrede und Tag der Pflege

Finanzminister Markus Marterbauer steht am Dienstag vor seiner ersten großen Herausforderung: der Budgetrede im Nationalrat. Dort will er den Österreichern „reinen Wein“ einschenken. Wie er 15 Milliarden Euro auftreibt und Österreich aufs Sparen einschwört. UND: Anlässlich des heutigen Tags der Pflege widmen wir uns einem Thema, das viele betrifft, aber oft im Stillen bleibt: der familiären Pflege. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.