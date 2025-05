Tag der Pflege: Vertreter fordern fixe Dienstpläne

Brief an die Landesregierung

Was könnte Abhilfe schaffen? Neben stabilen Dienstplänen – ohne ständiges Einspringen und unzählige Überstunden – wäre es ein einheitlicher Personalschlüssel für alle Bundesländer, sagt Michaela Kurz vom Pflegeverband Bruck-Mürzzuschlag. Auch in Sachen Schwerarbeit fordert sie Nachbesserungen: So braucht es aktuell noch 45 Versicherungsjahre für die Frühpension – ein Pensum, das die wenigsten erreichen. Die Vertreter werden einen Brief mit ihren Forderungen der Landesregierung übergeben.