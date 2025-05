Pkw-Lenker (91) mit Auto umgekippt und verletzt

Der Einheimische war am Sonntag gegen 14 Uhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Kaunerberg unterwegs. „Am Beifahrersitz fuhr eine 49-jährige Begleiterin aus der Slowakei mit“, heißt es seitens der Polizei. In der Rechtskurve kurz vor dem Weiler Puschlin verlor der 91-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr auf die kurvenaußenseitig gelegene Böschung auf, wodurch das Fahrzeug auf die Seite kippte und weiter schlitterte, bis es nach rund zehn Metern zum Stillstand kam.