Robert Prevost: Leo XIV. der neue Papst ++ Signa

Ein neues Kapitel in der Geschichte der Christenheit: Mit Leo XIV. – bürgerlich Robert Francis Prevost, besteigt erstmals ein US-Amerikaner den Stuhl Petri. „Father Bob“ tritt das schwergewichtige Erbe von Papst Franziskus an. Und: Hausdurchsuchungn jetzt auch bei René Benkos Schwester. Das und mehr sehen Sie bei bei den News am 9. Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.