Krisztian P. gefasst ++ Meth-Bande fliegt auf

Nach dem Mord an Jenny Z. in Maria Alm in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde Krisztian P. nun endlich gefasst. Und zwar in Utrecht in den Niederlanden. Und: Eine Familienbande aus Niederösterreich hat mit der Horrordroge Crystal Meth aus ihrer eigenen Drogenküche ein großes Geschäft gemacht. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 8.Mai, mit Moderatorin Stefana Madjarov.